جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

حوادث
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية


نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، في ضبط 73 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.
وأسفرت الجهود – التي استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم التهريب عن ضبط 8 قضايا في مجال مكافحة جرائم التهرب الجمركي و58 قضية في مجال الأمن العام و7 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.كما تم تنفيذ 230 حكما قضائيا متنوعا وضبط 2622 مخالفة مرورية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

حوادث الفجر 7 قضايا التهرب الجمركي أمن المنافذ

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