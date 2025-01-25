كشف حقيقة ضبط شخص حال محاولته تخدير طفلة وخطفها بالسويس

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الادعاء بقيام الأهالي بضبط شخص حال محاولته خطف طفلة باستخدام منديل مخدر بمحافظة السويس.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الادعاء بقيام مجموعة من الأهالي بضبط شخص حال محاولته خطف طفلة باستخدام منديل مخدر بمحافظة السويس.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 14 يناير الجاري، تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس بقيام عدد من الأهالي بضبط عاطل "له معلومات جنائية"؛ لقيامه بمحاولة التحرش بطفلة (9 سنوات) حال تواجدها بمدخل العقار محل سكنها بدائرة قسم شرطة الأربعين.

وبالانتقال والفحص وسؤال الطفلة ووالدها، قررا بقيام المتهم بالدخول إلى العقار ومحاولة التحرش بها، ولدى قيامها بالصراخ فر هاربًا، إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبطه.

وبمواجهة المتهم المذكور، أيد ذلك ونفى قيامه بمحاولة تخدير الطفلة.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.