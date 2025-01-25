مدير تعليم القليوبية يتابع أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية

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كنترول الشهاده الاعداديه
كنترول الشهاده الاعداديه

تابع مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم السبت، أعمال التقدير والتصحيح لأوراق الإجابة بمقر لجنة تقدير الشهادة الإعدادية، للنصف الدراسي الأول من العام الدراسي 2024/ 2025.

جاء ذلك تحت رعاية محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم الفني، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

رافق وكيل الوزارة، تامر القلا مدير إدارة أمن المديرية، أيمن خاطر مدير إدارة المتابعة بالمديرية، ومحمد عماد موجة عام اللغة العربية.

وخلال تفقده أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية أشاد بالجهد المبذول من قبل جميع المعلمين داخل لجان التقدير، وانتظامهم في العمل داخل اللجان.

ووجه مدير تعليم القليوبية، بالالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، بالإضافة إلى التأكيد على عدم استخدام الهاتف المحمول، والتدخين داخل اللجان، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

كنترول الإعدادية

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العام الدراسي 2024 2025 مديرية التربية والتعليم بالقليوبية محافـظ القليوبيــة مدير مديرية التربية والتعليم

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