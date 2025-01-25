قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكري وإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة تنظمان زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الجامعات لقيادة قوات المظلات

أخبار مصر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

إستقبلت قيادة قوات المظلات وفدًا يضم عددًا من الإعلاميين وطلبة الجامعات، وذلك فى إطار الدور التوعوى الذى تقوم به قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى الوعى المجتمعى وإطلاع مختلف فئات الشعب على ما تمتلكه القوات المسلحة من إمكانات وقدرات تمكنها من الدفاع عن أمن الوطن وصون مقدساته.  

بدأت الزيارة بكلمة اللواء أركان حرب أحمد زكى أحمد قائد قوات المظلات رحب خلالها بالحضور، كما أشار إلى الجهود التى يبذلها رجال قوات المظلات للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية والإستعداد القتالى.

وتضمنت الزيارة المرور على معرض لطائرات " الدلتا " ونماذج من المظلات المستخدمة خلال تنفيذ مختلف المهام، كما شاهد الوفد عددًا من الأنشطة التخصصية ذات الطابع الإحترافى التى ينفذها رجال المظلات عكست المستوى الراقى للقوات الخاصة طبقًا لطبيعة المهام التى يكلفون بها.

وتابع الوفد عدد من الأنشطة التدريبية التى يقوم بها رجال المظلات بميدان الإقتحام الجوى المزود بأحدث وسائل التدريب التى تسهم فى الإرتقاء بمعدلات الآداء القتالى للقوات.

وفى ختام الزيارة أعرب الوفد عن إعتزازه وتقديره بتلك الزيارة التى أتاحت لهم مشاهدة جانب من الأنشطة التدريبية لقوات المظلات وما يبذلوه من جهود للحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية القتالية مما بعث
فى نفوسهم رسائل الطمأنينة بما تمتلكه القوات الخاصة من كفاءة قتالية تمكنها من الحفاظ على أمن الوطن وإستقراره تحت مختلف الظروف وذلك ضمن منظومة العمل المتكاملة للقوات المسلحة.

إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة إدارة الشئون المعنوية القوات المسلحة الشئون المعنوية للقوات المسلحة رجال المظلات طلبة الجامعات قوات الدفاع الشعبي والعسكري قوات الدفاع الشعبي قيادة قوات الدفاع الشعبي قوات المظلات

مواد متعلقة

القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

القوات المسلحة تهنئ وزير الداخلية ورجال الشرطة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة لعام 2025

الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقى قائد الحرس الوطنى القبرصى

جولة مفاجئة لـ وزير الدولة للإنتاج الحربي بشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة ( مصنع 18 الحربى )

تعاون مشترك بين وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العسكرية المصرية لتنفيذ مبادرة لتأهيل 3000 طالب

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى لأحد تشكيلات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى

وزارة الإنتاج الحربي تدشن شركة TUYA TECHNoLoGY لنظم المعلومات والحلول الرقمية

وزير الدولة للإنتاج الحربي: نطبق الحوكمة لترشيد الاستهلاك والاستفادة من الموارد والأصول المتاحة

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر سيتي × تشيلسي Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × تشيلسي بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل- خلافات بشأن إطلاق سراح الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود تعرقل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

عاجل.. عمر مرموش يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام تشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي