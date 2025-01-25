موعد بوروسيا دورتموند ضد فيردر بريمن في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند نظيره فريق فيردر بريمن اليوم السبت الموافق 25 يناير الحالي في لقاء منتظر بينهم بملعب سيجنال ايدونا بارك ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الألماني.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد فيردر بريمن

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة بوروسيا دورتموند وفيردر بريمن عصر اليوم في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة والساعة 5:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 6:30 بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند المركز العاشر برصيد 25 نقطة بعد تحقيق 7 فوز و4 تعادلات وخسر سبعة بينما يأتي فيردر بريمن في المركز التاسع برصيد 26 نقطة حيث انتصر خلال 7 مباريات وتعادل بخمسة وهزم بستة.

القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند ضد فيردر بريمن

تردد قناة أبوظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

