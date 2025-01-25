تفاصيل الزيارة المفاجئة لرئيس مياه أسيوط لمحطة صرف صحي نائلة خاتون بحى غرب

قام المهندس محمود شحاته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد اليوم السبت بزيارة مفاجئة لمحطة صرف صحي نائلة خاتون بحى غرب مدينة أسيوط



ورافقه خلال الزيارة المفاجئة المهندس محمد عبد التواب رئيس قطاع وسط الجغرافي والمهندس كريم محمد مدير منطقة غرب مدينة أسيوط



و خلال الزيارة المفاجئة تأكد رئيس الشركة من فاعلية تشغيل المحطة بشكل صحيح وفعال والتأكد من أن مستوى المياه داخل المحطة يتوافق مع المواصفات المحددة والتأكد من أن كافة مكونات المحطة تعمل بشكل صحيح وتتوافق مع المعايير البيئية المحددة