محافظ أسوان: عدم التهاون لإعادة الإنضباط للشارع الأسوانى والقضاء على العشوائية والباعة الجائلين

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محافظ أسوان
محافظ أسوان

 قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تشكيل لجنة برئاسة معاون المحافظ للمشروعات اللواء ياسر عبد الشافى لحصر ومراجعة جميع السويقات غير المستغلة بمختلف أنحاء مدينة أسوان، وتحديد موقفها القانونى، مع دراسة إعادة إستغلالها بالمزاد العلنى طبقًا للوائح والقوانين المنظمة للقضاء على العشوائية والباعة الجائلين، ونقلهم إلى أماكن حضارية متميزة بهذه السويقات  

وذلك عقب جولته الميدانية بعدد من الشوارع والميادين ومن أجل الإنضباط للشارع الأسوانى

مؤكدًا على أن ذلك يتكامل مع قرار محافظ أسوان بعدم التهاون مع أى مخالفات وسرعة إزالة التعديات والإشغالات والأكشاك المخالفة بحرم الطرق والشوارع الداخلية بمختلف المناطق والأحياء السكنية للقضاء على العشوائية، وعدم التصريح بإقامة أى أكشاك أو كرافانات داخل كافة أنحاء المدن 

 

 وأشار الدكتور إسماعيل كمال بأننا نستهدف من كل هذه القرارات إستكمال جهود رفع الإشغالات وإزالة الأكشاك المخالفة حتى تعود أسوان لشكلها الحضارى والجمالى الذى يليق مع مكانتها التاريخية

 

 مشددًا علي مواصلة تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع القمامة والتراكمات والمخلفات، وخاصة بعد الإنتهاء من الدراسة العلمية للتعرف على مدى كفاءة الأجهزة المعنية فى حصر وجمع كميات وتراكمات القمامة والمخلفات وفرزها وتصنيفها وإعادة تدويرها بالشكل المطلوب.

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