موعد مباراة الوحدة ضد الاتفاق في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الوحدة اليوم السبت الموافق 25 يناير الحالي في لقاء هام بينهم بستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة 17 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الوحدة ضد الاتفاق

وتنطلق صافرة بداية مباراة الوحدة ضد الاتفاق مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الوحدة ضد الاتفاق

تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

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