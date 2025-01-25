عمرو يوسف: فيلم ولاد رزق حصل على جائزته من الجمهور وانتظروا شقو الجزء الثاني

الفجر الفني
عمرو يوسف
عمرو يوسف

تحدث الفنان عمرو يوسف عن نجاح فيلم ولاد رزق، مؤكدًا أن الفيلم حقق تقديرًا كبيرًا من الجمهور بفضل إعجابهم به وارتفاع إيراداته.

 

 

تصريحات عمرو يوسف: 

 

وقال عمرو يوسف خلال استضافته في برنامج "سبوت لايت" مع الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد: "فيلم ولاد رزق أخذ جائزته من الجمهور لانهم مبسوطين بالفيلم حابينه، والإيرادات عالية الحمدلله".

 

 

وعن الجزء الرابع المنتظر من الفيلم، أشار عمرو يوسف إلى أن العمل على الجزء الجديد يحتاج إلى إعداد وتجهيز دقيق، موضحًا: "بالنسبة للجزء الرابع من ولاد رزق، فاحتاج يجهز له بشكل كويس جدًا عشان ينجز زي الاجزاء التلاتة اللي فاتت".

 

 

أعمال قادمة لـ عمرو يوسف: 

 

كما كشف الفنان عمرو يوسف عن تحضيره لجزء ثاني من فيلم شقو، الذي لا يزال في مرحلة الكتابة حاليًا، وأضاف: "بستعد كمان لتقديم جزء تاني من فيلم شقو، وهو في مرحلة الكتابة حاليًا، وأول ما يخلص هنبدأ فيه".

 

 

آخر أعمال عمرو يوسف: 

 

ويذكر أن آخر أعمال عمرو يوسف هو فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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