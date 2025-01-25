انطلاق فاعليات اليوم الثاني بجناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب

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جناح الأزهر بمعرض
جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

انطلقت فعاليات اليوم الثاني بجناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 56، حيث نظم جناح الأزهر، اليوم السبت، احتفالية خاصة تحت شعار "يوم في حب الوطن"، تزامنًا مع احتفالات عيد الشرطة، حيث شهد الجناح عروضًا فنية من طلاب المعاهد الأزهرية الذين قدموا عروضًا حية تبرز عمق الولاء والانتماء للوطن، وتركزت الفعاليات على نشر روح التضحية والوفاء للوطن بين الطلاب، وقد عبر الطلاب من مختلف الجنسيات عن حبهم وامتنانهم لمصر، مقدمين العديد من الفقرات الفنية التي تشمل الأناشيد الوطنية، والشعر، والابتهالات، التي تعكس الوحدة الوطنية وروح التضامن بين أبناء الوطن، ما جعل يوم الاحتفال حافلًا  بالوطنية وقيم المحبة والسلام.


ويخصص جناح الأزهر الشريف ركنًا للطلاب الوافدين، يعرض فيه مجموعة من المعروضات والأنشطة المميزة التي تسلط الضوء على الجهود التي يبذلها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، والذي يخدم 138 جنسية من مختلف أنحاء العالم،  ويعرض الجناح أعمالًا مبدعة للطلاب الوافدين تشمل المشغولات اليدوية التي تعكس إبداعاتهم وتنوع ثقافاتهم، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية التي تهدف إلى تعزيز مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم.

ومن أبرز معروضات الجناح هذا العام بمركز الطلاب الوافدين، مؤلفات الموسم الأول لملتقى الأزهر الدولي للكاريكاتير حول "الأخوة الإنسانية"، وكذلك الموسم الثاني الخاص بـ "تمكين المرأة"، كما يُعرض في الجناح مجموعة من مؤلفات الأزهر التي تعنى بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، مثل "التحفة الأزهريّة"، ويتم عرض أيضًا المطبوعات الخاصة بمسابقة "مئذنة الأزهر" للشعر، وسفراء الأزهر التي تحظى برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، كما يُسلط الضوء على ملتقى الأزهر الدولي الأول لفن الكاريكاتير والبورتريه، ويقدم مركز الطلاب الوافدين ورش عمل لتعليم الفنون المختلفة والطباعة وإعادة التدوير والحفاظ على البيئة والكاريكاتير، فضلًا عن ورش للدعم النفسي، وبانوراما للشعر والابتهالات يقدمها معاهد البعوث الإسلامية.

ويشاركُ الأزهر للعام التاسع على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته «56» ولمدة 14 يومًا في الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير لعام 2025،ويقع جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، في قاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة نحو ألف متر.

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