طلاب تعليم القاهرة يزورون جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب

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طلاب تعليم القاهرة
طلاب تعليم القاهرة خلال زيارتهم جناح الاوقاف بمعرض الكتاب

استقبل جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم السبت 25 يناير 2025، مجموعة من طلاب مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ضمن فعاليات المجلس في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته السادسة والخمسين.

اطلع الطلاب على الإصدارات المميزة التي يطرحها الجناح، والتي تضمنت موسوعات علمية وترجمات لمعاني القرآن الكريم وكتبًا تراثية تهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي والفكري. وأبدوا إعجابهم بالمحتويات التي تجمع بين القيمة العلمية والجودة الفكرية.

عبّر الطلاب عن تقديرهم للإصدارات التي تُبرز صورة الإسلام القائمة على التسامح والمعرفة، مشيرين إلى أن هذه الكتب تمثل أدوات هامة تساعدهم على نشر الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

اختتم الطلاب زيارتهم بإشادة بجهود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف في دعم التعليم والثقافة من خلال إصدارات تعزز الفكر الإسلامي الوسطي، مؤكدين أن هذه الجهود تُسهم في ترسيخ قيم التعايش والسلام داخل المجتمع.

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