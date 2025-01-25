أئمة أوقاف الجيزة بجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب

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أئمة أوقاف الجيزة
أئمة أوقاف الجيزة بجناح الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب

استقبل جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم السبت 25 يناير 2025، وفدًا من أئمة مديرية أوقاف الجيزة، وذلك ضمن فعاليات المجلس بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين.

أعرب الدكتور أحمد أبو طالب، مدير الدعوة بمديرية أوقاف الجيزة، عن سعادته الغامرة بهذا الحدث الثقافي العالمي الذي يبرز مكانة مصر كمنارة للعلم والفكر.

وأكد أن مصر لا تزال متربعة على عرش العلوم والفنون، مشيرًا إلى الدور الريادي للرئيس عبد الفتاح السيسي والوزير المجدد الدكتور أسامة الأزهري في تعزيز مكانة مصر الحضارية.

كما قدّم شكره العميق للدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على الجهود الكبيرة المبذولة في تنظيم جناح المجلس.

اطلع الأئمة خلال الزيارة على الإصدارات القيمة التي يقدمها المجلس، والتي تضمنت موسوعات علمية، وترجمات لمعاني القرآن الكريم، وكتبًا تراثية.

وأشادوا بالمستوى الرفيع لهذه الإصدارات التي تُعد أدوات علمية أساسية في دعم رسالتهم الدعوية.

وأكد الأئمة، في ختام زيارتهم، تقديرهم الكبير للجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في دعمهم فكريًا وعلميًا.

وأوضحوا أن هذه الإصدارات تمثل إضافة نوعية لمسيرتهم الدعوية، مشددين على أنها تجسد رؤية واعية لتجديد الخطاب الديني ونشر الفكر الوسطي.

أسامة الأزهري الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الفتاح السيسى القاهرة الدولي الفكر الوسطي

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