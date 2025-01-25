فتح باب التقدم لبرنامج ماجستير الملكية الفكرية بالتعاون بين النيابة العامة وجامعة عين شمس

أعلنت النيابة العامة بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة عين شمس عن فتح باب التقديم لبرنامج ماجستير الملكية الفكرية، والذي سيُعقد بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب بمدينة الشروق.

مميزات البرنامج

البرنامج يمنح درجة الماجستير في الملكية الفكرية من كلية الحقوق جامعة عين شمس، وهي درجة تؤهل الطالب للتسجيل بدرجة الدكتوراه في هذا المجال. كما يتم تكريم أوائل الخريجين.

نظام الدراسة

تستمر الدراسة لمدة عامين دراسيين بنظام الساعات المعتمدة بواقع 30 ساعة معتمدة. يشمل العام الأول دراسة المواد العلمية وإجراء الاختبارات التحريرية، بينما يُخصص العام الثاني لتجهيز الرسالة ومناقشتها للحصول على الدرجة. يتم عقد المحاضرات مرتين أسبوعيًا في الفترة المسائية بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب بمدينة الشروق، ويقوم أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة عين شمس والمتخصصون في المجال بتدريس المواد.

شروط التقديم

يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة ليسانس الحقوق بتقدير جيد على الأقل، سواء من كليات الحقوق الحكومية أو الخاصة أو من كلية الشرطة أو الشريعة والقانون.

المواعيد والمستندات المطلوبة

يُفتح باب التقديم بدءًا من تاريخ الإعلان وحتى 10 فبراير 2025، وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب أو إدارة التدريب بالتفتيش القضائي. تشمل المستندات المطلوبة طلب التحاق موقع من الطالب، صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة كارنيه وزارة العدل لأعضاء النيابة العامة والقضاة. كما يجب تقديم صورة ضوئية من شهادة التخرج بالنسبة لأعضاء النيابة العامة وأعضاء الهيئات القضائية، أو صورة رسمية من شهادة التخرج لغير أعضاء الهيئات القضائية. إضافة إلى تقديم سيرة ذاتية واجتياز مقابلة شخصية بمقر المعهد.