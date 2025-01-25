إحتفالًا بعيد الشرطة.. محافظ بني سويف يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، يرافقه اللواء أسامة جمعة مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، بمعسكر قوات الأمن بأبو سليم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـــ 73 وسط عزف الموسيقى العسكرية للحن سلام الشهيد،ثم قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الواجب من أبناء الوطن، والدعاء لهم بواسع الرحمة.

حضر مراسم الاحتفال: الدكتور بلال حبش نائب محافظ بني سويف، واللواء حازم عزت السكرتير العام، والعميد طيار أحمد محمد حسين قائد قاعدة بني سويف الجوية، والعقيد محمد محسن هاشم القائم بأعمال المستشار العسكري للمحافظة، وعلي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، ولفيف من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية.

وعقب انتهاء مراسم وضع الإكليل، حرص محافظ بني سويف على مصافحة قيادات أجهزة وإدارات المديرية، مقدما التهئنة لقيادات الأجهزة والضباط والجنود والأفراد بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، التي تجسد ملحمة وذكرى الصمود والتضحية الوطنية لرجال الشرطة وتصديهم بكل شجاعة لقوات الاحتلال الغاشم دفاعًا عن العزة والكرامة.

وأشاد محافظ بني سويف بالدور الوطني الذي يقوم به جهاز الشرطة من أفراد وجنود وضباط وقيادات وما يقدمونه من تضحيات لتأمين وحماية الجبهة الداخلية للوطن ومكافحة كافة أشكال الجريمة، مؤكدا دعمه لكافة أجهزة الشرطة للارتقاء المستمر بالمنظومة الأمنية بالمحافظة، مؤكدا أن الدولة لم ولن تنسى التضحيات الكبيرة التي مازال يجود بها أبناء الوطن من قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة في مواجهة قوى الإرهاب، متمنيا دوام الأمن والاستقرار في ربوع الوطن تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر أن محافظ بني سويف، قد بعث برقية تهنئة للسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللواء أسامة جمعة مساعد الوزير مدير أمن بني سويف، وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية بالمحافظة، أعرب خلالها عن تهانيه بتلك الذكرى الوطنية، سائلًا المولى عزوجل أن يعيدها على الشعب المصري عامة وجهاز الشرطة خاصة بمزيد من التقدم والازدهار وأن تظل راية مصر عالية خفاقة على مر العصور.

تجدر الإشارة إلى أن عيد الشرطة يتم الاحتفاء به سنويًا، تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي جاد فيها 50 شهيدا بأرواحهم بجانب عشرات الجرحى من رجال الشرطة المصرية الأبطال خلال مواجهتهم لقوى الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم أسلحتهم وإخلاء مبني ديوان محافظة الإسماعيلية لعناصر الاحتلال البريطاني "حينذاك".