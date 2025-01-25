محمد علي حارس مرمى منتخب اليد: مباراة سلوفينيا كانت قوية وتأثرنا بالغيابات

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

صرح محمد علي حارس مرمى المنتخب المصري الأول لكرة اليد، بعد فوز المنتخب على نظيره سلوفينيا بنتيجة "26-25" في الجولة الثانية من بطولة العالم المقامة في كرواتيا والدنمارك والنرويج وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.

قال محمد علي عبر تصريحات لـ قناة "أون تايم سبورتتس": “كانت مباراة منتخب مصر أمام سلوفينيا صعبة وقوية كثيرًا، وسعداء كثيرًا بتحقيق الفوز في هذه المباراة، وجميع اللاعبين كانوا على قدر كبير من المسؤولية وهدفنا كان الفوز".

وأضاف: "هناك غيابات كثيرة من اللاعبين داخل المنتخب المصري، وهذه الغيابات أثرت بشكل كبير على أداء المنتخب".

وتابع: "بالتأكيد إصابة غياب أحمد هشام دودو أثرت على المنتخب، ولكن جميع اللاعبين بذلوا جهودًا كبيرة ولم يقصروا في أي شئ".

واختتم حارس مرمى منتخب مصر: "قدم يحيى خالد أداء أكثر من رائع خلال مباراة المنتخب وسلوفينيا سواء على مستوى الدفاع أو الهجوم".

تنقل قناة "أون تايم سبورتس" جميع مباريات البطولة مباشرة، مع تقديم استوديو تحليلي مميز يضم نخبة من خبراء كرة اليد، برعاية شركة المتحدة للرياضة.
 

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