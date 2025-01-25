محمد علي حارس مرمى منتخب اليد: مباراة سلوفينيا كانت قوية وتأثرنا بالغيابات

صرح محمد علي حارس مرمى المنتخب المصري الأول لكرة اليد، بعد فوز المنتخب على نظيره سلوفينيا بنتيجة "26-25" في الجولة الثانية من بطولة العالم المقامة في كرواتيا والدنمارك والنرويج وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.

قال محمد علي عبر تصريحات لـ قناة "أون تايم سبورتتس": “كانت مباراة منتخب مصر أمام سلوفينيا صعبة وقوية كثيرًا، وسعداء كثيرًا بتحقيق الفوز في هذه المباراة، وجميع اللاعبين كانوا على قدر كبير من المسؤولية وهدفنا كان الفوز".

وأضاف: "هناك غيابات كثيرة من اللاعبين داخل المنتخب المصري، وهذه الغيابات أثرت بشكل كبير على أداء المنتخب".

وتابع: "بالتأكيد إصابة غياب أحمد هشام دودو أثرت على المنتخب، ولكن جميع اللاعبين بذلوا جهودًا كبيرة ولم يقصروا في أي شئ".

واختتم حارس مرمى منتخب مصر: "قدم يحيى خالد أداء أكثر من رائع خلال مباراة المنتخب وسلوفينيا سواء على مستوى الدفاع أو الهجوم".

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