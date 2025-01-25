رئيس جامعة أسيوط يهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة ال73

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رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط يهنى الرئيس بعيد الشرطة

 

 

 

 تقدم الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم السبت  بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن منسوبي الجامعة، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وضباط وجنود، وأفراد رجال الشرطة البواسل؛ بمناسبة عيد الشرطة الباسلة الـ73 الموافق 25 من يناير من كل عام

 وقال رئيس جامعة أسيوط سيظل أبناء الشرطة المصرية؛ مبعث فخر، واعتزاز لنا جميعًا؛ الذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني؛ من أجل الحفاظ على أمن الوطن، واستقراره، ودفعوا من أرواحهم؛ ثمنًا باهظًا؛ للحفاظ على الأرض، والعرض ضد الاحتلال الإنجليزي الغاشم، في معركة الإسماعيلية التي جسدت معاني التضحية في الدفاع عن الوطن يوم 25 من يناير عام 1952م، متمنيًا لهم دوام التوفيق، والسداد، ولمصرنا الغالية تحت قيادة الرئيس السيسي؛ أن تنعم بالأمن، والأمان، والاستقرار، وتسير في المسار الصحيح؛ لتستكمل مسيرة التنمية، والإصلاح، وتواصل تنفيذ المشروعات القومية العملاقة.

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