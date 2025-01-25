مواعيد مباريات اليوم في كافة أنحاء العالم وجميع البطولات

يبحث عشاق الساحرة المستديلاة عن مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إذ تقام العديد من المباريات على مختلف ملاعب العالم.

يقدم إليكم موقع الفجر الرياضي مواعيد مباريات اليوم والقنوات الفضائية الناقلة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

بورنموث× نوتينجهام فورست الساعه الخامسة مساءً على قناة beIN sports HDxtra1

برايتون× إيفرتون الساعه الخامسة مساءً على قناة beIN sports HDxtra3

ليفربول× إبسويتش تاون الساعه الخامسة مساءً على قناة beIN sports HD1

مانشستر سيتي × تشيلسي الساعة السابعة والنصف مساءً على قناة beIN sports HD1

وولفرهامبتون× آرسنال الساعة الخامسة مساءً على قناة beIN sports HD2

ساوثهامتون× نيوكاسل يونايتد الساعة الخامسة مساءً على قناة beIN sports HDxtra2

مباريات الدوري الايطالي اليوم

كومو× أتلانتا الساعة الرابعة عصرًا على قناة AD sports premium1

نابولي× يوفنتوس الساعة السابعة مساءً على قناة AD sports premium1

إمبولي× بولونيا الساعة العاشرة إلا ربع على قناة AD sports premium1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال مدريد× بلد الوليد الساعة العاشرة مساءً على قناة beIN sports HD1

إشبيلية× إسبانيول الساعة السابعة ونصف مساءً على قناة beIN sports HD3

أتلتيكو مدريد× فياريال الساعة السابعة وربع على قناة beIN sports HD3

ريال مايوركا× ريال بيتيس الساعة الثالثة عصرًا على قناة beIN sports HD3

مباريات الدوري الألماني

لايبزيج× باير ليفركوزن الساعة 4٠30 على قناة beIN sports HD6

بوروسيا دورتموند× فيردر بريمن الساعة 4٠30 على قناة beIN sports HD8

فرايبورج× بايرن ميونيخ الساعة 4٠30 على قناة beIN sports HD5

أوجسبورج× هايدنهايم الساعة4٠30 على قناةsky sportBundeslig6HD

ماينز× شتوتجارت الساعة 4٠30 على قناة beIN sports HD9

بوروسيا مونشنغلادباخ× بوخوم الساعة 7.30 على قناة beIN sports HD5

مباريات اليوم في دوري روشن السعودي

الخلود× الرائد الساعة 3:50 على قناة SSC 1HD

الأخدود× الخليج الساعة 5:30 على قناة SSC HD 1

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