مواعيد مباريات اليوم في كافة أنحاء العالم وجميع البطولات
يبحث عشاق الساحرة المستديلاة عن مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إذ تقام العديد من المباريات على مختلف ملاعب العالم.
يقدم إليكم موقع الفجر الرياضي مواعيد مباريات اليوم والقنوات الفضائية الناقلة
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث× نوتينجهام فورست الساعه الخامسة مساءً على قناة beIN sports HDxtra1
برايتون× إيفرتون الساعه الخامسة مساءً على قناة beIN sports HDxtra3
ليفربول× إبسويتش تاون الساعه الخامسة مساءً على قناة beIN sports HD1
مانشستر سيتي × تشيلسي الساعة السابعة والنصف مساءً على قناة beIN sports HD1
وولفرهامبتون× آرسنال الساعة الخامسة مساءً على قناة beIN sports HD2
ساوثهامتون× نيوكاسل يونايتد الساعة الخامسة مساءً على قناة beIN sports HDxtra2
مباريات الدوري الايطالي اليوم
كومو× أتلانتا الساعة الرابعة عصرًا على قناة AD sports premium1
نابولي× يوفنتوس الساعة السابعة مساءً على قناة AD sports premium1
إمبولي× بولونيا الساعة العاشرة إلا ربع على قناة AD sports premium1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ريال مدريد× بلد الوليد الساعة العاشرة مساءً على قناة beIN sports HD1
إشبيلية× إسبانيول الساعة السابعة ونصف مساءً على قناة beIN sports HD3
أتلتيكو مدريد× فياريال الساعة السابعة وربع على قناة beIN sports HD3
ريال مايوركا× ريال بيتيس الساعة الثالثة عصرًا على قناة beIN sports HD3
مباريات الدوري الألماني
لايبزيج× باير ليفركوزن الساعة 4٠30 على قناة beIN sports HD6
بوروسيا دورتموند× فيردر بريمن الساعة 4٠30 على قناة beIN sports HD8
فرايبورج× بايرن ميونيخ الساعة 4٠30 على قناة beIN sports HD5
أوجسبورج× هايدنهايم الساعة4٠30 على قناةsky sportBundeslig6HD
ماينز× شتوتجارت الساعة 4٠30 على قناة beIN sports HD9
بوروسيا مونشنغلادباخ× بوخوم الساعة 7.30 على قناة beIN sports HD5
مباريات اليوم في دوري روشن السعودي
الخلود× الرائد الساعة 3:50 على قناة SSC 1HD
الأخدود× الخليج الساعة 5:30 على قناة SSC HD 1
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