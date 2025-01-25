بيت الزكاة والصدقات يعلن إطلاق أكبر قافلة مساعدات للأشقاء بقطاع غزة.. غدًا

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بيت الزكاة والصدقات
بيت الزكاة والصدقات المصري

يعلن بيت الزكاة والصدقات عن إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وفعاليات أسبوع الخير، غدًا الأحد الموافق 26 يناير 2025 في تمام الساعة 12.00 ظهرا في المقطم- محافظة القاهرة. 

وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة سحر نصر، مستشار شيخ الأزهر- المدير التنفيذى لبيت الزكاة والصدقات، وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر،  وعدد من رجال الأعمال والفنانين ورؤساء وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

وتتضمن إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية" تتضمن شاحنات محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارات الإسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل دون طهي (المعلبات)، والمياه المعدنية، والعصائر، والملابس، والبطاطين، والسجاد، والأغطية، والمنظفات، والمطهرات، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف المقاسات، وحفاضات كبار السن وأدوات العناية الشخصية لإغاثة أهل قطاع غزة.

•  تنطلق *فعاليات أسبوع الخير* بهدف للوصول إلى 20 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، ويوفر المعرض 200 ألف قطعة من الملابس، والأحذية، والإكسسوارات، ومنتجات العناية الشخصية وألعاب الأطفال، والأدوات المنزلية، والبطاطين والألحفة، وتوزيع 250 طن من المواد الغذائية و20 طن من اللحوم، وتجهيز 100 عروسة من الفتيات الأولى بالرعاية بكل مستلزمات الزواج اللازمة لتأثيث المنزل، وتوفير الكراسي الكهربائية والكراسي المتحركة لرعاية ذوي الهمم، وأدوات مساعدة للمكوفين وأدوات الكتابة بطريقة برايل، وقافلة طبية شاملة بكل التخصصات، وملتقي لتوظيف الشباب، ومعرض للحرف اليدوية، ومجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية، وجميع الخدمات المقدمة خلال أسبوع الخير مجانية بالكامل.

أسامة الأزهري وزير الأوقاف بيت الزكاة والصدقات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق وزير التموين الدكتور شريف فاروق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قطاع غزة قافلة مساعدات للأشقاء بقطاع غزة

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