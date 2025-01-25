رانيا فريد شوقي: «التعامل مع ناس حلوة من قلبها بيفرق معايا جدًا».. فيديو

عبرت الفنانة رانيا فريد شوقي، عن سعادتها لحضور فعاليات مهرجان جوي أووردز، والذي أقيم السبت الماضي، بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

تصريحات رانيا فريد شوقي:

وأوضحت رانيا فريد شوقي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، أن مهرجان جوي أووردز حدث عالمي وأكثر من رائع، وهذا واضح من خلال التنظيم الجيد والتحضيرات قبل انطلاق فعالياته بفترة كافية وتخصيص ميزانية كبيرة لهذا الحدث المميز.

وتحدثت رانيا فريد شوقي، عن الأشياء التي تمثل لها السعادة، قائلة: «التعامل مع ناس حلوة من قلبها، بيفرق معايا جدًا»، وقالت رانيا فريد شوقي، أنه إذا سنحت لها الفرصة لكي تعطي جائزة لشخص مًا، سوف تعطيها للشعب المصري.

آخر أعمال رانيا فريد شوقي:

ويذكر أن آخر أعمال رانيا فريد شوقي هى مسرحية «مش روميو وجوليت»، من إنتاج المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوى، وهى قصة مستوحاة من روميو وجوليت لوليام شكسبير، ويقوم ببطولتها عدد من الفنانين، أبرزهم: على الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد.

ومسلسل المداح 3 من بطولة حمادة هلال، والذي عُرض في موسم دراما رمضان 2023، ودارت أحداثه في إطار رعب تشويقي، وقدمت رانيا خلاله شخصية الشيطانة أحلام والتي تزوجت من خالد سرحان ضمن العمل.