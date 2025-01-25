محافظ الفيوم ومدير الأمن يضعون إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة في احتفالية عيد الشرطة الـ73

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بوابة الفجر

شهدت محافظة الفيوم مراسم تكريم شهداء الشرطة الذين ضحوا بحياتهم في سبيل الوطن، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة الـ73.

قام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، والعميد شريف عامر، المستشار العسكري للمحافظة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بإدارة فرق قوات الأمن بمنطقة العزب.

وفي مشهد مؤثر، عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية وسلام الشهيد، بينما تم قراءة الفاتحة ترحمًا على أرواح الشهداء الأبرار، وذلك في تقليد يعكس وفاء الدولة لشهدائها وتقديرها لتضحياتهم.

حضر الاحتفال عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، من بينهم الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة، تأكيدًا على وحدة الصف الوطني.

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إشادة بتضحيات الشرطة ودورها في تحقيق الأمن
في كلمته خلال الاحتفال، أعرب محافظ الفيوم عن فخره واعتزازه برجال الشرطة المصرية الذين وصفهم بـ "درع مصر الأمين وحصنها الحصين"، مشيدًا بتضحياتهم البطولية في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار. وأكد المحافظ أن التضحيات التي يقدمها رجال الشرطة وأبطال القوات المسلحة تسهم في توفير بيئة آمنة جاذبة للاستثمار، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل للشباب.

وأضاف المحافظ أن الاستقرار الأمني هو أساس التنمية، موجهًا التحية لشهداء الشرطة الذين ضربوا أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته. كما دعا الله أن يحفظ مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا على ضرورة استكمال مسيرة التنمية والبناء.

تكريم مدير الأمن تقديرًا للجهود الأمنية
وفي ختام الاحتفال، قدم محافظ الفيوم درع المحافظة إلى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، تقديرًا لجهوده الكبيرة في تعزيز الأمن بالمحافظة وحماية المواطنين، في لمسة تعكس تقدير الدولة لأبنائها المخلصين العاملين في جهاز الشرطة.

تأتي هذه الاحتفالات لتؤكد على أهمية التضحيات التي يقدمها رجال الشرطة في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين، وتخليدًا لذكرى الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً لمصر.

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