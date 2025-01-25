أزمة نفسية..تفاصيل إنهاء فتاة حياتها قفزًا في أبو النمرس

حوادث
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ارشفية

باشرت نيابة الجيزة، التحقيق في إنهاء فتاة حياتها قفزًا من الطابق الثالث في أبو النمرس
 

وكشفت التحقيقات، بعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة
 

أزمة نفسية

تلقي مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة سيدة وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة انهت حياتها قفزًا

بإجراء التحريات أقدمت على إنهاء حياتها لمرورها بأزمة نفسية ولم يتهم أسرته أحدًا بالتسبب في ذلك ونفي وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدائي وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الإجراءات القانونية أجهزة الأمن أبو النمرس النيابة العامة ت العثور على جثة سيدة الطابق الثالث العثور على جثة شرطة أبو النمرس

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