صحة سوهاج: إجراء 122 عملية و75 عملية قسطرة قلبية بمستشفى طهطا العام خلال شهر

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مستشفى طهطا العام
مستشفى طهطا العام

أعلن الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم خلال الشهر الماضي إجراء 122 عملية جراحية ما بين متوسطة وكبرى، كما تم إجراء 75 عملية قسطرة قلبية، بجهود الكوادر الطبية بمستشفى طهطا العام وأثني علي مجهوداتهم المبذولة للنهوض بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وثمن " دويدار" جهود الفريق الطبي بمستشفى طهطا العام وعلي رأسهم الدكتور أحمد صابر مدير المستشفي وذلك لمجهوداتهم الكبيرة ومشاركاتهم في تنفيذ المبادراة الرئيسية القضاء على قوائم الانتظار، موضحا إن قسم القسطره يجري عمليات القسطرة التشخيصية والعلاجية للمرضى.

وأكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج،على أن جميع الكوادر الطبية بالقسم تقدم جهود مضنية في سبيل راحة المرضى وعلاجهم وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، مشيرا إلي أن مستشفيات القطاع الصحي بالمحافظة أصبحت فخر للجميع، ودخولها للخدمة تباعًا موضحًا أنه تم إعداد خطط تشغيلها من قبل مديرية الصحة والسكان بسوهاج.

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