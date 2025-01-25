محافظة الفيوم تطلق حملة قومية لتحصين الماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن انطلاق أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، غدًا الأحد، في جميع الوحدات البيطرية على مستوى المحافظة.

وتهدف الحملة إلى حماية الثروة الحيوانية من هذه الأمراض الوبائية الخطيرة، والحد من تأثيراتها السلبية على صحة المواطنين وحياتهم اليومية واقتصادهم.

وأكد المحافظ على توفير التسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها، مشددًا على أهمية توعية المواطنين ومربي الماشية بأهمية التحصين كإجراء ضروري للحفاظ على الحيوانات، والوقاية من الأوبئة التي تؤثر سلبًا على القطاع الحيواني.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى رمضان عبد السميع، مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن الحملة تستهدف تحصين 137،705 رأس ماشية، تشمل 81،428 رأسًا من الأبقار و56،277 رأسًا من الأغنام والماعز، ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام.

وأضاف أن الحملة تعتمد على 94 فريقًا طبيًا متنقلًا بين الشوارع والقرى لتقديم الخدمات لمربي الماشية وأصحاب المزارع الحيوانية، مع ضمان الوصول إلى جميع المناطق المستهدفة. كما أشار إلى وجود فرق متابعة من مديرية الطب البيطري والإدارات البيطرية لضمان تنفيذ الحملة بكفاءة، بالإضافة إلى جهود لجان الإرشاد البيطري في توعية المواطنين وتشجيعهم على الاستفادة من خدمات التحصين.

وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود الوطنية المبذولة لحماية الثروة الحيوانية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم استقرار الاقتصاد المحلي بمحافظة الفيوم.