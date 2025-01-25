برشلونة ينهي اتفاقه مع نجم الفريق على تمديد عقده

كشفت تقارير صحفية اليوم السبت، أن برشلونة أنهى اتفاقه مع الإسباني بيدري لاعب وسط الفريق على تجديد تعاقده، خلال الفترة الحالية.

برشلونة بصدد الإعلان عن تجديد عقد بيدري

وينتهي عقد نجم وسط منتخب إسبانيا البالغ من العمر 22 عاما مع برشلونة، في نهاية الموسم القادم، وتحديدا في يونيو 2026.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن النادي الكتالوني وبيدري توصّلا إلى اتفاق بشأن عقده الجديد.

وأكد رومانو، أن الإسباني بيدري سيوقع عقدًا جديدًا مع النادي للاستمرار حتى يونيو 2030، بعد الاتفاق على كافة الأمور الشخصية والتعاقدية.

في المقابل، أكدت بعض التقارير الصحفية، أن برشلونة بصدد الإعلان عن تجديد عقد بيدري، خلال الأيام القادمة.

وخاض بيدري مع برشلونة هذا الموسم 31 مباراة، حيث نجح 4 أهداف، وصنع 5 تمريرات حاسمة.

ويستعد برشلونة لمواجهة قوية أمام فالنسيا، غدًا الأحد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، لموسم 2024-2025.

ويحتل النادي الكتالوني المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة، بفارق 7 نقاط، عن المتصدر فريق ريال مدريد والذي يمتلك في رصيده 46 نقطة.

