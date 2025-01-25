ابتزها لإقامة علاقة.. التحقيق مع سيدة قتلت سائقا بالسكين فى الوراق

حوادث
ارشفية
ارشفية

تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق مع سيدة قتلت سائق توك توك، طعنا بالسكين، بعد ابتزاز المجني عليه لها في الوراق

ابتزها لإقامة علاقة

واعترفت بارتكاب الجريمة، لمحاولة المجني عليه ابتزازها، لإقامة علاقة معها، فتم

سيدة تقتل سائق توك توك

ورد بلاغ لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في الوراق، انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وبإجراء التحريات، تبين أن المجني عليه سائق توك توك، تعرض لاعتداء بسكين على يد سيدة تم تحديد هويتها.
 

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة، لمحاولة المجني عليه ابتزازها، لإقامة علاقة معها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وحُرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

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