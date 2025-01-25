إصابة ربة منزل إثر سقوطها من علو في المنيا

أصيبت ربة منزل بجروح خطيرة إثر سقوطها من الطابق الأول من منزلها في احدي قري محافظة المنيا، تم نقلها إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن سقوط سيدة من الطابق الأول داخل منزلها الكائن في قرية منشأة الحواصلية التابعة إداريا لمركز المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة "غ.ع.م" 35 عام ربة منزل بكسر في العمود الفقري وسحجات وكدمات بالجسم.

تم نقل المصابة إلى مستشفي المنيا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.