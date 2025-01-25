"انتش واجري".. سقوط عصابة سرقة المواطنين في الحدائق بقبضة الأمن

حوادث
سرقة
سرقة


تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص في سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط تشكيل عصابى ضم عاطلين بدائرة قسم شرطة الحدائق، تخصص نشاطهما الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف".
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 9 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (صاحب محل-مقيم بدائرة القسم) "أمكن ضبطه"..وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حوادث الفجر أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أسلوب الخطف أشر الخطف أمن القاهرة النيابة العامة باسلوب الخطف انتش واجري

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة المتهم بقتل شقيق خطيبته شنقا في روض الفرج

نشرة مرور "الفجر".. انتظام مروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

سحب 1134 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

بانتحال الصفة.. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر

معاقبة المتهم بخطف شخص وسرقته واحتجازه دون وجه حق بالقاهرة

طعنة في القلب.. إحالة عاطلين بتهمة قتل سائق بالسلام للمحاكمة

اتهام شخص بإدارة أكاديمية تعليمية دون ترخيص بمصر الجديدة.. والنيابة تحقق

مسجل خطر متهم بحيازة مخدر الحشيش في مدينة نصر.. والنيابة تحقق
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر سيتي × تشيلسي Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × تشيلسي بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل- خلافات بشأن إطلاق سراح الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود تعرقل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

عاجل.. عمر مرموش يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام تشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي