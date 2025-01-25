الهيئات الشبابية والرياضية بالفيوم تحتفل بعيد الشرطة ضمن مبادرة "شكرًا شرطة"

انطلقت اليوم احتفالات الهيئات الشبابية والرياضية بمناسبة عيد الشرطة، تحت قيادة وإشراف الأستاذ عادل فهمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، ضمن مبادرة "شكرًا شرطة".

وفي هذه المناسبة الوطنية، قدمت الهيئات الشبابية التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة ذكرى 25 يناير، مثمّنين جهودهم وتضحياتهم الكبيرة في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

وأوضح الأستاذ عادل فهمي أن المبادرة تهدف إلى تعزيز التواصل بين الشباب ورجال الشرطة، وتقدير دورهم البارز في حماية الأمن العام، وتشمل المبادرة تنظيم مجموعة من الفعاليات الرياضية والثقافية، بمشاركة واسعة من شباب المحافظة، تأكيدًا على روح التعاون والتكامل بين الأجهزة الأمنية وفئات المجتمع المختلفة.

وأشار فهمي إلى أن هذه الفعاليات تعكس حرص وزارة الشباب والرياضة على تعزيز قيم الانتماء والمشاركة المجتمعية، موضحًا أن الشباب هم عماد المستقبل، وأن بناء علاقة قوية بينهم وبين مؤسسات الدولة، وخاصة الشرطة، يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية.

تأتي هذه المبادرة تأكيدًا على أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه رجال الشرطة في حياة المواطنين، ورسالة شكر وامتنان لجهودهم المستمرة في حماية الوطن والمواطنين.