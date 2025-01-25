محافظ قنا ومدير الأمن يضعان إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء الشرطه

محافظات
بوابة الفجر

قام الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بزيارة إلى مديرية أمن قنا لتهنئة اللواء الدكتور محمد عمران، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة.

تأتي هذه الزيارة في أجواء تعكس التلاحم القوي وصلابة الجبهة الداخلية بين الشعب والجيش والشرطة.

شهد مراسم الاحتفال حضور كل من الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والعميد محمد عبد الحفيظ، رئيس قطاع قنا العسكري، والعميد أركان حرب محمد صدقي الكومي، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لتنمية المجتمع وخدمة البيئة ممثلًا عن رئيس الجامعة، ومحمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إلى جانب عدد من القيادات الشرطية والعسكرية والتنفيذية والشعبية، وممثلي رجال الدين الإسلامي والمسيحي.

بدأت المراسم بعزف الموسيقى العسكرية للسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وسلام الشهيد، وفاءً لشهداء الوطن وتقديرًا لتضحياتهم، أعقب ذلك قراءة الفاتحة ترحمًا على أرواح الشهداء، ثم قام محافظ قنا، ومدير الأمن وممثل المنطقة الجنوبية العسكرية بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، مع قراءة الفاتحة ترحمًا على أرواحهم الطاهرة.

وفي كلمته، قدَّم محافظ قنا التهنئة لمدير الأمن وجميع القيادات والضباط والصف والجنود، مؤكدًا أن عيد الشرطة يخلد ذكرى موقعة الإسماعيلية في 25 يناير 1952، التي شهدت صمود رجال الشرطة في مواجهة قوات الاحتلال الإنجليزي، وقدموا خلالها خمسين شهيدًا وثمانين جريحًا دفاعًا عن كرامة الوطن، مشيرًا إلى أن هذه الملحمة البطولية ستظل محفورة في ذاكرة الأجيال المتعاقبة، مقدمًا شكره وتقديره لرجال الشرطة الذين يواصلون عطائهم للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

من جانبه، أعرب اللواء الدكتور محمد عمران عن شكره وتقديره لمحافظ قنا على تهنئته بعيد الشرطة، مؤكدًا أن هذا العيد يمثل عيدًا لكل المصريين، مشيدًا بتضحيات شهداء الوطن من الجيش والشرطة، مؤكدًا أن الجيش والشرطة سيظلان دائمًا الحصن المنيع الذي تتحطم عليه كل محاولات النيل من أمن واستقرار مصر، مشيرًا إلى استمرار رجال الشرطة في أداء رسالتهم النبيلة والمضي قدمًا في دعم مسيرة التنمية وبناء الدولة الحديثة تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي ختام الاحتفال، تبادل محافظ قنا ومدير الأمن الدروع التذكارية، تعبيرًا عن التقدير المتبادل لهذه المناسبة الوطنية المجيدة.

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