ارتكب 3 وقائع.. القبض على عنصر إجرامي تخصص بسرقة السيارات بالنزهة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عنصر إجرامي تخصص في السرقة من داخل السيارات.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة النزهة، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج".
 

وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعتي سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلته سيئة النية (مالكة مخبز - مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث). 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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