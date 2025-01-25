ليلة سقوط اللصوص.. القبض على 10 متهمين بارتكاب جرائم سرقات بالقاهرة

حوادث
مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة


تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على 10 لصوص لاتهامهم بارتكاب جرائم سرقات متنوعة بضربة أمنية بالقاهرة.

وفي التفاصيل، تم ضبط تشكيل عصابى ضم (عاطلين) بدائرة قسم شرطة الحدائق، تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة  ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف".. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد (9) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (صاحب محل-مقيم بدائرة القسم) "أمكن ضبطه".

كما تم ضبط (عاملان) بدائرة قسم شرطة الساحل، لقيامهما بسرقة مواسير من داخل إحدى الحدائق العامة  بأسلوب "القطع".. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة المشار إليها، وتم بإرشادهما ضبط المواسير المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (تاجر خردة - مقيم بدائرة القسم) "أمكن ضبطه".


وضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة النزهة، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج".. وبمواجهته إعترف بإرتكاب عدد (2) واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلته سيئة النية (مالكة مخبز -مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث).

وتم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بدر، لقيامه بسرقة إحدى الشقق السكنية بأسلوب "كسر الباب".. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة المشار إليها، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية (تاجر خردة - مقيم بدائرة القسم) "أمكن ضبطه".

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

حوادث الفجر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الأجهزة الأمنية أسلوب الخطف أسلوب القطع ارتكاب الجهات المختصة السرقة من داخل السيارات

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