اعترافات ممرضة بقتل سائق في الوراق: حاول يبتزني وهددني بالاتصال بزوجي

حوادث
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ارشفية

تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق مع سيدة  وتعمل (ممرضة) قتلت سائق توك توك، طعنا بالسكين، بعد ابتزاز المجني عليه لها في الوراق، واعترفت المتهمة بارتكابها للواقعة

اعترافات المتهمة

وافادت التحقيقات، أن المجني عليه استدرج المتهمة إلى منزله وأجبرها على معاشرته كرهًا، ثم بدأ في تهديدها بفضح الأمر وإجبارها على الاستمرار في العلاقة غير المشروعة

واعترفت المتهمة، أن المجني عليه كان يوصلها بالتوك توك الخاص به، وحاول ابتزازها لإقامة علاقة معها، وتهديدها بالاتصال بزوجها، حتى يطلقها،

وعن ارتكاب الجريمة، قالت المتهمة  أنها قررت التخلص من المجني عليه، لإصراره على ابتزازها، فاستدرجته لمدخل مسكنه، واعتدت عليه بسكين، مما أسفر عن مقتله

ابتزها لإقامة علاقة

واعترفت بارتكاب الجريمة، لمحاولة المجني عليه ابتزازها، لإقامة علاقة معها، فتم

سيدة تقتل سائق توك توك

ورد بلاغ لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في الوراق، انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وبإجراء التحريات، تبين أن المجني عليه سائق توك توك، تعرض لاعتداء بسكين على يد سيدة تم تحديد هويتها.
 

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة، لمحاولة المجني عليه ابتزازها، لإقامة علاقة معها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وحُرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

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