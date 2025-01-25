أوقاف الفيوم تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد ناصر الكبير

محافظات
بوابة الفجر

تستعد مديرية أوقاف الفيوم لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج في احتفال ديني مميز يعقد غدًا الأحد، بمسجد ناصر الكبير بالفيوم، عقب صلاة العشاء مباشرة.

ويأتي الاحتفال في إطار الفعاليات السنوية التي تنظمها المديرية للاحتفاء بالمناسبات الإسلامية الكبرى، حيث تهدف إلى إحياء القيم الروحية والمعاني السامية المستوحاة من هذه الذكرى المباركة. 

وتؤكد المديرية أن هذه المناسبة تمثل رسالة الإسلام في التسامح، الرحمة، والمحبة.

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وفي بيان لها، دعت مديرية أوقاف الفيوم كافة الإعلاميين والصحفيين من وسائل الإعلام المختلفة، سواء المقروءة أو المرئية أو المسموعة، إلى حضور وتغطية هذا الحدث الهام. 

كما ناشدت الراغبين في الحضور بضرورة التواجد قبل الموعد المحدد بنصف ساعة، لتسهيل إجراءات الدخول والتنسيق الإعلامي.

يُذكر أن احتفال هذا العام يأتي ضمن جهود وزارة الأوقاف لتعزيز الوعي الديني ونشر القيم الإسلامية السمحة، وتأكيد دور المناسبات الدينية في ترسيخ القيم الأخلاقية وتعزيز الروابط الإنسانية في المجتمع.

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