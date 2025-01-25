بمشاركة ألفي سائح.. البالون الطائر بالأقصر ترفع لافتات للاحتفال بأعياد الشرطة الـ73

محافظات
بوابة الفجر

بدأت وزارة الطيران المدنى، فجر اليوم السبت، الاحتفالات بأعياد الشرطة ال73 بانطلاق البالون الطائر في سماء الأقصر، بحضور لفيف من قيادات وزارة الطيران المدني نيابة عن الدكتور. سامح الحنفى وزير الطيران المدنى، انطلقت الفعالية داخل ارض اقلاع البالون بالبر الغربى بالاقصر تحت اشراف القيادات الامنية والقيادات التنفيذية بمحافظة الاقصر، وبدأت بإطلاق البالونات بالجو وعليها علم مصر وصورة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية مع العروض الشعبية والموسيقى والاغاني الوطنية خلال الحدث الكبير.


وشارك حوالى 5 آلاف شخص منهم حوالى الفين راكب بالون اجنبى من مختلف الجنسيات والعاملين بالبالون الطائر نحو 3 آلاف شخص.

وارسل الدكتور وزير الطيران المدنى برقيه يعبر فيها عن أعلى معانى التحية والوفاء والتقدير لرجال الأمن والأمان والاستقرار وتحية لرجال الشرطة لجهودهم المخلصة في خدمة الوطن، ونشر الأمن والاستقرار في ربوع المحافظات المصرية.

 

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