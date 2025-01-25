محافظ أسيوط يشهد الاحتفال بذكرى الاسراء والمعراج بمسجد البقلى بحى غرب

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جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

 

 

شهد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط  اليوم السبت الاحتفال الذي اقامته مديرية الاوقاف بمناسبة ذكرى ليلة الاسراء والمعراج  بمسجد البقلى بحي غرب مدينة أسيوط


وجاء ذلك بحضور الدكتور محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة

 

وهنأ محافظ أسيوط خلال الاحتفال  الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصرى عامة وشعب أسيوط بصفة خاصة بهذه المناسبة العطرة والتى نستلهم منها حب الوطن والالتفاف حول القائد وتوحيد الصف خلف قائد مسيرة التنمية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

 


وتحدث الدكتور محمود جاهين عن احداث ليلة الاسراء والمعراج وأهميتها والدروس المستفادة من معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة الاسراء والمعراج واصفا اياها بإنه ا ليلة ادخل الله فيها السرور على نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وهى تكريمًا وتتشريفًا وتثبيتًا للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم

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