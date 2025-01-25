محافظ المنيا يضع اكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء ويقدم التهنئة بعيد الشرطة الـ73

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محافظ المنيا أثناء
محافظ المنيا أثناء وضع إكليل الزهور

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا بتقديم التهنئة، للواء إيهاب خلاف مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد واللواء مجدي سالم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، واللواء أشرف عبد المالك حكمدار المديرية واللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية، وعدد كبير من قيادات وضباط مديرية الأمن بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة.

وذلك خلال زيارته لمقر قوات الأمن بمدينة المنيا ورافقه خلالها الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء أحمد جميل، السكرتير المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح محمد توفيق، المستشار العسكري للمحافظة، وذلك بحضور عدد من أعضاء البرلمان ووكلاء الوزارات ورؤساء المراكز ومديري الإدارات بديوان عام المحافظة.

و قام المحافظ بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواحهم الطاهرة، حيث عزف السلام الجمهوري وسلام الشهيد.

من جانبه، أكد محافظ المنيا، أن الشرطة المصرية تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب المصري، مشيرًا إلى أنها تثبت ببطولاتها وتضحياتها المستمرة قدرتها على حماية الوطن وصون مكتسباته، وتأدية رسالتها النبيلة في خدمة المواطنين، مشيدًا بالتعاون الوثيق بين الشرطة والقوات المسلحة في تعزيز الأمن القومي وحماية الدولة المصرية من أي تهديدات داخلية أو خارجية.

وأشار المحافظ إلى أن عيد الشرطة يعد مناسبة وطنية عزيزة تخلد بطولات رجال الشرطة في معركة الإسماعيلية، التي أصبحت رمزًا خالدًا للشجاعة والتضحية في سبيل الوطن، مؤكدًا أن هذه الذكرى ستظل شاهدة على إخلاص رجال الشرطة ووفائهم لتراب مصرنا الغالية.

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