أرتيتا يُعلن تشكيل آرسنال الرسمي لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة وولفرهامبتون، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2024-2025.

آرسنال يواجه وولفرهامبتون في البريميرليج

ويستضيف ملعب مولينيو معقل الذئاب، مباراة وولفرهامبتون وآرسنال، ضمن فعاليات الجولة 23، من بطولة البريميرليج.

وتنطلق أحداث اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والسادسة بتوقيت السعودية وقطر، والسابعة بتوقيت الإمارات وعمان، تحت صافرة الحكم مايكل أوليفر.

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ويحتل الجانرز وصافة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة من 22 مباراة، بفارق 6 نقاط عن المتصدر فريق ليفربول، والذي يمتلك في رصيده 50 نقطة، من 21 مواجهة، بينما يأتي وولفرهامبتون في المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة.

وجاء تشكيل آرسنال، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: رايا.

▪︎خط الدفاع: تيمبر - ساليبا - جابريل - لويس ساكيلي.

▪︎خط الوسط: بارتي - ديكلان رايس - إيثان نوانيري.

▪︎خط الهجوم: مارتينلي - تروسارد - هافيرتز.

القنوات الناقلة لمواجهة وولفرهامبتون وآرسنال في البريميرليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD2.

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