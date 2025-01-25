روقا: جمهور الزمالك ظلمني.. والسوشيال ميديا سبب الفتنة والتعصب

أبدى محمد أشرف "روقا" نجم وسط ملعب الزمالك السابق وحرس الحدود الحالي، حزنه الشديد لرحيله عن القلعة البيضاء بشكل مفاجئ رغم مشاركته مع الفريق بشكل أساسي ورضاه التام عن رحلته مع الفريق الأبيض رغم الانتقادات التي وجهت له.

وقال روقا، خلال تصريحات لبرنامج VIP الذي يقدمه الإعلامي أحمد المصري عبر إذاعة راديو أون سبورت أن وجوده داخل نادي الزمالك يعد شرف كبير وأنه ما زال على تواصل مع لاعبي الفارس الأبيض رغم رحيله عن صفوف الفريق كما أبدى حزنه لإصابة زميله التونسي السابق حمزة المثلوثي،، مضيفا أن نجم الزمالك أحمد سيد "زيزو" أصبح رمزا للنادي وأن فكرة رحيله عن الفريق ستكون صعبة على الفريق والجمهور لكن اللاعب هو صاحب القرار الأول والأخير في البقاء أو الرحيل.

وأضاف روقا أن فترة لعبه تحت قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا تعد الفترة الأفضل له مع الفريق،، لكن جمهور الزمالك ظلمني كثيرًا واحتسبت إهانتهم لي ولأسرتي التي أرفضها عند الله.

وأشار روقا خلال حديثه لبرنامج VIP مع الإعلامي أحمد المصري إلى أن لعبه للأهلي في بداية مشواره شرف كبير وأن لعبه للزمالك كان برغبته وأن منتقديه خلال فترة تواجده في الزمالك لأنه من ناشئي الأهلي هم من يمتدحون الآن ناصر ماهر وأحمد حمدي لاعبي الفريق الحاليين وأحد أبناء القلعة الحمراء السابقين.

وأكد روقا أن المنافسة على بطولة الدوري باتت قوية خاصة بعد تغيير نظامها وتركيز جميع الفرق لجمع أكبر عدد من النقاط لكن في النهاية بطل الدوري لن يخرج عن الأهلي والزمالك ومن المحتمل أن يكون بيراميدز وسيراميكا كليوباترا هو أفضل فريق في الدوري حتى الآن.

وأشار روقا خلال حديثه أن مكالمة محمد يوسف المدير الفني لحرس الحدود كانت سبب انضمامه للفريق العسكري مضيفًا أن يوسف أضاف له الكثير وساعده في تطور مستواه منذ قدومه لحرس الحدود الذي لديه طموح بأن يكون وسط الكبار.

وقال روقا إن السوشيال ميديا تعد سببا من أسباب الفتن والتعصب بين الجماهير وأن بعض اللاعبين تحاول التقرب من الجمهور بإثارة الفتن والتعصب ضد جمهور المنافس لكن يوجد العديد من النماذج المحترمة من اللاعبين كمحمد عبد الشافي وعمرو السولية وغيرهم.

وأضاف روقا أن الأندية هي سبب ارتفاع أسعار اللاعبين وأن المادة لغت الانتماء لكن يوجد لاعبين مازالت تحتفظ بانتمائها وترفض الإغراءات المادية مثل عمرو السولية ومحمد الشناوي وعبدالشافي وشيكابالا.

وفي ختام حديثه مع الإعلامي أحمد المصري أشاد روقا بتجربة المدرب الوطني لقيادة المنتخب المصري فنيًا والذي وصفها بالتجربة الناجحة لأن المدربين المصريين هم الأكثر نجاحا مع المنتخبات وأن العميد حسام حسن هو من يستحق أن يقود المنتخب فنيًا وهو قادر على قيادة الفراعنة للتأهل للمونديال كما تأهل لكأس أمم إفريقيا،، مضيفًا بتمسكه بحلم الانضمام لمنتخب مصر وتمثيله.