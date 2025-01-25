تشكيل ليفربول لمواجهة إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

أعلن كلا من ليفربول وإيبسويتش تاون عن تشكيلتهما في المباراة المرتقبة بينهما بعد قليل وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.



ويحتل ليفربول صدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه آرسنال ونوتنجهام فورست ويمتلك مباراة مؤجلة أمام إيفرتون بينما يحتل إيبسويتش تاون المركز الثامن عشر برصيد 16 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي.



من المقرر أن يخوض ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: روبيرتسون - فان دايك - كوناتي - ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك أليستر - جرافينبيرج - سوبوسلاي.

خط الهجوم: جاكبو - محمد صلاح - دياز.

من المقرر أن يخوض إيبسويتش تاون المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: والتون.

خط الدفاع: بيرنز – توانزيبي – أوشيا – جريفز.

خط الوسط: ديفيز – هاتشينسون – سام مرسي – كاجوستي – فيلوجين.

خط الهجوم: ديلاب - فيليبس.