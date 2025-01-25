وظائف المدارس اليابانية 2025.. رابط التسجيل وآخر موعد للتقديم

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المدارس اليابانية
المدارس اليابانية - أرشيفية

وظائف المدارس اليابانية 2025 تعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن وجود فرص عمل بتلك المدارس.

 

وظائف المدارس اليابانية 2025

وتساءل الرأي العام المصري عن وظائف المدارس اليابانية 2025 وذلك لمعرفة طبيعة تلك الوظائف ورابط التسجيل بها بجانب آخر موعد حددته وزارة التربية والتعليم من أجل التقديم في تلك الوظائف.

 

رابط وموعد تقديم وظائف المدارس اليابانية 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم لشغل وظائف في المدارس المصرية اليابانية، وذلك ابتداءً من غدًا الأحد 26 يناير 2025 ولمدة شهر عبر الرابط التالي:‏ https://ejsadm.moe.gov.eg  .

 

التخصصات المطلوبة في وظائف المدارس اليابانية 2025

وتشمل وظائف المدارس اليابانية 2025 المتاحة: 

  • مدير مدرسة.
  • وكيل مدرسة.
  • معلم رياض أطفال.
  • معلم رياضيات (ابتدائي وإعدادي).
  • معلم علوم (ابتدائي وإعدادي).
  • معلم لغة عربية (ابتدائي وإعدادي).
  • معلم لغة إنجليزية (ابتدائي وإعدادي).
  • معلم لغة فرنسية (إعدادي).
  • معلم تربية رياضية.
  • معلم دراسات اجتماعية (ابتدائي وإعدادي).
  • معلم تربية بدنية.
  • معلم تربية فنية.
  • معلم تربية موسيقية.
  • معلم غرفة مصادر (أطفال ذوي احتياجات خاصة).
  • أخصائي نفسي.
  • أخصائي اجتماعي.
  • أمين مكتبة.
  • أمين معمل.
  • معلم تكنولوجيا المعلومات (ICT).
  • بالإضافة إلى وظائف الدعم الفني والإشراف الطلابي.

 

موعد التعاقد في وظائف المدارس اليابانية 2025

وسيتم التعاقد مع الذين تنطبق عليهم الشروط ويجتازون الاختبارات بدءًا من الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2025/2024.

 

طريقة التقديم في وظائف المدارس اليابانية 2025

وأوضحت الوزارة أن عملية التقديم ستشمل ملء استمارة إلكترونية تحتوي على البيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى إجابة على أسئلة تقيم قدرة المتقدم على القيادة والتدريس، وتهيئة بيئة تعليمية مبتكرة، إلى جانب اختبار مستوى في اللغة الإنجليزية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة قراءة شروط التقديم على الموقع الإلكتروني قبل البدء في التسجيل والالتزام بها، حيث لن يسمح للمتقدمين الذين يخالفون الشروط بالتقديم مرة أخرى.


أيضًا، سيتم السماح لكل متقدم بفرصة واحدة فقط للتسجيل، مع ضرورة التأكد من صحة البريد الإلكتروني الشخصي إذ سيتم استخدامه للتواصل في حال اجتياز الاختبار وإبلاغ النتائج.
 

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