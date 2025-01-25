"لا للمخدرات.. أنت أقوى من المخدرات" حملة توعوية تجوب الأندية الرياضية في إطار احتفالات عيد الشرطة الـ73

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جانب من فاعليات البرنامج
جانب من فاعليات البرنامج

 أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية قافلة توعوية تحت شعار "لا للمخدرات.. أنت أقوى من المخدرات" في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة الـ73.

استهدفت القافلة التوعية بأضرار تعاطي المخدرات وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، حيث جابت الأندية الرياضية الكبرى، بما في ذلك الأهلي والزمالك ومركز شباب الجيزة.

أنشطة توعوية متنوعة:
انطلقت القافلة من مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وركزت على تنفيذ أنشطة توعوية تناسب الفئات العمرية المختلفة. تضمنت الأنشطة:

  • تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات بين الشباب، مثل الادعاء بأنها تُحسّن الذاكرة أو تساعد على نسيان الهموم.
  • توعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية التواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي (16023) لتوفير خدمات علاجية مجانية وسرية تمامًا.

أنشطة للأطفال:
خصصت القافلة العديد من الأنشطة التفاعلية للأطفال بهدف رفع وعيهم بمخاطر التدخين والإدمان، حيث شملت:

  • ألعاب الرسم والتلوين وعروض فنية وثقافية ورياضية.
  • لعبة "السلم والدخان"، التي توضح بشكل تفاعلي تأثير التدخين والمخدرات على تحقيق الأهداف واتخاذ القرارات السليمة.
  • توزيع هدايا وألعاب تعليمية تُعزز وعي الأطفال بأضرار التدخين.

تكريم المتعافين:
في سياق متصل، كرّمت وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عددًا من المتعافين من الإدمان بمراكز "العزيمة" التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. 

جاء التكريم تقديرًا لجهودهم في استكمال البرامج العلاجية وفقًا للمعايير الدولية. كما تقدم مراكز "العزيمة" خدمات ما بعد العلاج، بما في ذلك تدريب المتعافين على الحرف التي يحتاجها سوق العمل، دعمًا لإعادة إدماجهم في المجتمع.


وتؤكد هذه الحملة التزام الدولة المصرية بمكافحة الإدمان، من خلال تضافر جهود مؤسساتها المختلفة لنشر التوعية وتقديم الدعم اللازم للشباب والأسر، بما يحقق رؤية مجتمعية أكثر وعيًا وصحة.

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