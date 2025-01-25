لارسن يقود تشكيل وولفرهامبتون أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف البرتغالي فيتور بيريرا مدرب وولفرهامبتون، عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة آرسنال، في إطار منافسات مسابقة البريميرليج، لموسم 2024-2025.

وولفرهامبتون في مواجهة نارية أمام آرسنال بالبريميرليج

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أرتيتا يُعلن تشكيل آرسنال الرسمي لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

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ويحتضن ملعب مولينيو معقل الذئاب، مواجهة وولفرهامبتون وآرسنال، ضمن فعاليات الجولة 23، من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر، أن تنطلق أحداث اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والسادسة بتوقيت السعودية وقطر، والسابعة بتوقيت الإمارات وعمان، تحت صافرة الحكم مايكل أوليفر.

ويحتل الجانرز وصافة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة من 22 مباراة، بفارق 6 نقاط عن المتصدر فريق ليفربول، والذي يمتلك في رصيده 50 نقطة، من 21 مواجهة، بينما يأتي وولفرهامبتون في المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة.

وجاء تشكيل وولفرهامبتون، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: خوسي سا.

▪︎خط الدفاع: دوهيرتي - بوينو - أجبادو.

▪︎خط الوسط: سيميدو - نوري - جوميز - اندريه.

▪︎خط الهجوم: سارابيا - كونيا - لارسن.

القنوات الناقلة لمواجهة وولفرهامبتون وآرسنال في البريميرليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD2.

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