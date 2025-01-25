وزارة التضامن الاجتماعي تنظم يومًا رياضيًا لأبناء المؤسسة العقابية بالمرج احتفالًا بعيد الشرطة الـ73

نظّمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة يومًا رياضيًا لأبناء المؤسسة العقابية بالمرج، في إطار احتفالات الدولة بعيد الشرطة الـ73، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات الوزارتين.

تفقد خدمات المؤسسة والورش الإنتاجية

بدأت الفعالية بجولة تفقدية لوزير الشباب والرياضة والحضور داخل المؤسسة العقابية، حيث اطلعوا على الورش الإنتاجية التي تضم الحدادة، النجارة، الخياطة، وغيرها. كما شاهدوا منتجات الأبناء من الأشغال اليدوية والملابس والمنتجات الخشبية.

وشارك الوزير في حوار مفتوح مع الأبناء حول أهمية الرياضة ودورها في تعديل السلوك، مشيدًا بدور وزارة الداخلية في حماية الجبهة الداخلية وتهنئتها بمناسبة عيد الشرطة.

أهمية التعاون بين الوزارات

أكد الدكتور أشرف صبحي أن هذا اليوم يعكس التعاون الوثيق بين وزارات الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والداخلية لدعم الشباب وتنمية مهاراتهم الرياضية.

وأوضح أن الأنشطة التي تقدمها الوزارة تهدف إلى اكتشاف المواهب الرياضية بين الأبناء وتعزيز القيم الإيجابية كالولاء والانتماء.

رعاية شاملة داخل المؤسسة العقابية

من جانبه، أشار الأستاذ أيمن عبد الموجود إلى أن المؤسسة العقابية بالمرج تُعد النموذج الوحيد على مستوى الجمهورية لرعاية وتأهيل الأطفال المحكوم عليهم قضائيًا من سن 15 إلى 18 عامًا.

وأوضح أن المؤسسة تقدم منظومة متكاملة من الرعاية الاجتماعية، النفسية، الصحية، التعليمية، والدينية، بالإضافة إلى الدعم القانوني والرعاية اللاحقة للأبناء بعد الإفراج عنهم.

فعاليات رياضية متنوعة

اختُتمت الفعالية بمشاركة وزير الشباب والرياضة والحضور في الأنشطة الرياضية داخل ملعب المؤسسة، والتي شملت عروض اللياقة البدنية، الألعاب الترفيهية، ومسابقات رياضية متنوعة.

كما شارك الأبناء في الأنشطة المقدمة من المشروع القومي للرياضة البدنية وبرنامج "الرياضة من أجل التنمية"، وسط أجواء مليئة بالحماس والتفاعل.

التزام مستمر بتطوير الرعاية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، بقيادة الدكتورة مايا مرسي، حرصها على تطوير برامج التأهيل والرعاية للأبناء داخل المؤسسة، بما يحقق رؤية الدولة في بناء جيل واعٍ وقادر على المشاركة الفعالة في المجتمع.

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