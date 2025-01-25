الليلة.. بطلة مسرحية "سك على بناتك" ضيفة ياسمين عز في «كلام الناس»

تحل الفنانة إجلال زكي بطلة مسرحية "سك علي بناتك"، ضيفة على برنامج «كلام الناس» الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على شاشة mbc مصر.

بطلة مسرحية "سك على بناتك" ضيفة ياسمين عز في كلام الناس

وأعلنت الصفحة الرسمية لشاشة mbc مصر، عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن استضافة إجلال زكي في برنامج «كلام الناس».

موعد حلقة إجلال زكي في «كلام الناس»

وعلقت الصفحة الرسمية لشاشة mbc مصر: الفنانة إجلال زكي بطلة مسرحية (سك على بناتك)في أول ظهور لها على الشاشة، قصص وأسرار وحكايات، الليلة في ضيافة ياسمين عز وبرنامج كلام الناس.. السادسة مساءً على MBCMASR».

أول ظهور لـ إجلال زكي

ويعد حلقة إجلال زكي في برنامج «كلام الناس»، وهذا اللقاء يعد اول ظهور لها بعد غياب طويل عن الأضواء قد يصل لـ سنوات عديدة.

نبذة عن الفنانة إجلال زكي

" إجلال زكي، ممثلة مصرية ولدت في 8 أغسطس لعام 1951، بأحد أحياء القاهرة، بدأت مسيرتها الفنية من خلال برامج الأطفال في منتصف الستينات من القرن الماضي، تخرجت من كلية الآداب في عام 1973، شاركت بأولى أدوارها من خلال مسلسل البوسطجي، أدت دور زوجة طه حسين الفرنسية صوتيًا في فيلم قاهر الظلام، تزوجت من الممثل محمد خيري، أسندت إليها أدوار البطولة، ثم اختفت لبعض الوقت في الساحة الفنية، وأتيحت لها فرصة ذهبية بالقيام ببطولة فيلم «رجل بمعنى الكلمة» أمام محمود ياسين".