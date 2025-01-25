كولر يعلن قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز في قمة الجولة العاشرة للدوري الممتاز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمباراة الغد أمام بيراميدز في قمة مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.


وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-

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مصطفى العش إلي الأهلي رسميًا على سبيل الإعارة لتدعيم الخطوط الدفاعية(التفاصيل)

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رسميا.. الأهلي يعلن التعاقد مع مصطفي العش والمهاجم السلوفيني نيجك جراديسار

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

الدفاع: محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - مصطفى العش - كريم الدبيس

الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية -  أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - كريم نيدفيد - مصطفى أبو الخير - محمد مجدي أفشة - عمر الساعي  - إمام عاشور - محمد عبد الله - حسين الشحات

الهجوم: جراديشار - حمزة عبد الكريم - سمير محمد.

الجولة العاشرة الدوري الممتاز السويسري مارسيل كولر بيراميدز مارسيل كولر

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