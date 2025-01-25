كولر يعلن قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز في قمة الجولة العاشرة للدوري الممتاز

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمباراة الغد أمام بيراميدز في قمة مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.



وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

الدفاع: محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - مصطفى العش - كريم الدبيس

الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - كريم نيدفيد - مصطفى أبو الخير - محمد مجدي أفشة - عمر الساعي - إمام عاشور - محمد عبد الله - حسين الشحات

الهجوم: جراديشار - حمزة عبد الكريم - سمير محمد.