وصول 70 أسيرًا فلسطينيًا إلى مصر عقب إفراج إسرائيل عنهم

عربي ودولي
أسري فلسطينين - أرشيفية
أسري فلسطينين - أرشيفية

كشفت قناة القاهرة الإخبارية، عن وصول 70 أسيرًا فلسطينيًا إلى مصر اليوم السبت، كانت إسرائيل أفرجت عنهم، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضحت القناة أن المفرج عنهم قد وصلوا إلى الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.

وتضمنت قائمة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم اليوم 200 أسير، بينهم 79 أسيرا من ذوي الاحكام العالية و121 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، ومن بين المؤبدات 70 أسيرا سيتم إبعادهم.

وسيمكث الأسرى الفلسطينيون المقرر إبعادهم في القاهرة نحو أسبوع قبل الانتقال إلى أماكن أخرى، وفق الاتفاق.

وسلمت كتائب القسام اليوم، 4 مجندات إسرائيليات أسيرات إلى بعثة من الصليب الأحمر الدولي، في إطار الدفعة الثانية من المرحلة الأولى من صفقة وقف النار وتبادل الأسرى في غزة.

ورغم ذلك، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم السبت أن إسرائيل لن تسمح بعودة سكان شمال قطاع غزة إلى بيوتهم حتى إطلاق سراح الأسيرة الإسرائيلية لدى حماس أربيل يهود.

وكانت صحف إسرائيلية تحدثت في الأيام الماضية عن توقعات بأن تكون المدنية أربيل يهود من بين اللواتي سيتم إطلاق سراحهن، وهو ما لم يحصل.

 

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الأسرى الفلسطينيين السجن المؤبد شمال قطاع غزة فلسطين

الأكثر قراءة

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر سيتي × تشيلسي Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × تشيلسي بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل- خلافات بشأن إطلاق سراح الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود تعرقل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

عاجل.. عمر مرموش يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام تشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي