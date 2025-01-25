طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الترجي والاتحاد المنستيري

الفجر الرياضي
الترجي والاتحاد المنستيري
الترجي والاتحاد المنستيري

أعلن اتحاد الكرة المصري عبر صحفته في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن  اختارت لجنة إدارة شئون التحكيم بالاتحاد المصري لكرة القدم في الدوري التونسي.

طاقم مصري لإدارة مباراة الترجي والاتحاد المنستيري 

ويضم  طاقم الحكام كلًا من: محمود بسيوني "حكم ساحة"، ويوسف البساطي  مساعد أول وأحمد توفيق طلب  مساعد ثان.

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ويدير الطاقم  مباراة الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري غدا الأحد في مباراة مؤجلة من الجولة 15 لبطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم التونسية.

واختار الاتحاد التونسي الاستعانة بطاقم مصري في المباراة، كعادته في المواسم الأخيرة.

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