حادث تصادم سيارتين نقل باسوان ومصرع شخص واصابه اربعه

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حادث سيارتين نقل
حادث سيارتين نقل

تلقت الجهات الأمنية بلاغا من مأمور مركز ومدينة ادفو بمحافظة أسوان   إخطارًا بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق إدفو- مرسى علم في أسوان، وبالانتقال تبين مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بعد تصادم السيارتين بالمواجهة.

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون في حادث تصادم سيارتي نقل أمام الكيلو 50 بمنطقة الشيخة عطيفة على طريق إدفو- مرسى علم في أسوان

وأخطرت مرفق إسعاف اسوان وتم نقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى مستشفى إدفو لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

إصابة 4 آخرين النيابة العامة حادث تصادم سيارتين وقوع حادث تصادم مستشفى ادفو

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