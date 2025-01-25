حادث تصادم سيارتين نقل باسوان ومصرع شخص واصابه اربعه

تلقت الجهات الأمنية بلاغا من مأمور مركز ومدينة ادفو بمحافظة أسوان إخطارًا بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق إدفو- مرسى علم في أسوان، وبالانتقال تبين مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بعد تصادم السيارتين بالمواجهة.

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون في حادث تصادم سيارتي نقل أمام الكيلو 50 بمنطقة الشيخة عطيفة على طريق إدفو- مرسى علم في أسوان

وأخطرت مرفق إسعاف اسوان وتم نقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى مستشفى إدفو لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.