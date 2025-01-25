موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2025

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول في الإسكندرية تترقب أعداد كبيرة من طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور في محافظة الإسكندرية إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لعام 2024/2025، مع تزايد عمليات البحث عبر الإنترنت لمعرفة موعد ظهور النتيجة. يحرص الجميع على الاطلاع على توزيع درجات المواد الدراسية لنصف العام ونهاية العام الدراسي..نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2025



نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول.. صرح الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، بأن أعمال التصحيح ورصد الدرجات للشهادة الإعدادية تسير وفق الجدول الزمني المحدد، وسيتم الإعلان عن النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من عملية المراجعة النهائية لضمان دقة النتائج.

نتائج العينات العشوائية وأداء الطلاب



أكدت مديرية التربية والتعليم أن أعمال تقدير الدرجات بدأت بالفعل في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة. جاءت العينات العشوائية للتصحيح مبشرة، حيث بلغت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 94%، واللغة الإنجليزية 90%، والرياضيات 88.5%، والعلوم 95%، والدراسات الاجتماعية 89.3%. تعكس هذه النتائج أداءً جيدًا للطلاب في الامتحانات.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية



نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول.. سيتم إعلان النتيجة في المدارس بعد اعتمادها رسميًا، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور التوجه إلى المدرسة للاستعلام عنها. في بعض الحالات، قد تتيح المديرية رابطًا إلكترونيًا للاستعلام عن النتائج عبر الإنترنت، وينصح بمتابعة الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية.

توفر مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية كل الجهود لضمان الشفافية والدقة في إعلان النتائج، مع متابعة دقيقة لعملية التصحيح والمراجعة، ما يضمن حصول الطلاب على حقوقهم كاملة.

نصائح للطلاب وأولياء الأمور:

يُنصح بالتحلي بالصبر ومتابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن مديرية التربية والتعليم للحصول على المعلومات الدقيقة حول موعد إعلان النتائج.

في حال عدم توفر النتيجة عبر الإنترنت، يُفضل التوجه مباشرة إلى المدرسة للاستعلام عنها.

يجب التأكد من الحصول على المعلومات من مصادر موثوقة ورسمية لتجنب الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة.

لمزيد من التفاصيل، يمكنك زيارة الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف أو التواصل مباشرة مع المدرسة التي يدرس فيها الطالب.