افتتاح سوق اليوم الواحد لأول مرة في مرسى مطروح لتخفيف الأعباء عن المواطنين

في إطار تعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتعميم مبادرة “أسواق اليوم الواحد” في جميع المحافظات، افتتح اللواء أ.ح خالد شعيب، محافظ مطروح، صباح اليوم السبت “سوق اليوم الواحد” بمركز ومدينة مرسى مطروح

وشارك في الافتتاح الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، واللواء مجدي وصيف، السكرتير العام، والمهندس حسين السنيني، السكرتير المساعد، والمهندسة هند محمود، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، بالإضافة إلى السيد مختار جبريل الصنقري، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة

وأوضحت المهندسة هند محمود أن سوق اليوم الواحد يأتي بهدف توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تناسب محدودي الدخل والأسر المتوسطة، مع ضمان جودة المنتجات المطروحة بأسعار تنافسية. وأكدت أن هذه المبادرة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وقد أعرب المواطنون عن سعادتهم بإقامة هذا السوق الذي وفر لهم السلع الضرورية من مواد غذائية، لحوم، وخضروات بأسعار أقل من السوق المحلي، وأشادوا بجهود الدولة في الالتزام بتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، مما يسهم في دعم الأسر ومواجهة غلاء الأسعار

كما أعرب الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن سعادته بتوسيع نطاق مبادرة “أسواق اليوم الواحد” لتشمل جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة،وأضاف الوزير أن الهدف من هذه الأسواق هو توفير السلع بأسعار تنافسية وجودة عالية، مع ضمان وصولها للفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا على استمرارية الوزارة في تنفيذ خططها لتحقيق الاستقرار في الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي.